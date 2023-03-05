«Золотая корона» остановила переводы по картам ряда банков «Золотая корона» перестала принимать карты «Тинькофф», «Сбера» и Альфа-Банка

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сервис денежных переводов «Золотая корона» был вынужден прекратить трансграничные переводы с карт банков, которые попали под санкции, передает РБК. Речь идет о переводах с карт «Тинькофф», «Сбера», Альфа-Банка, чьи клиенты сообщили о технических сложностях.

При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран, — заявили в финансовой организации.

С помощью «Золотой короны» россияне могли проводить операции с более чем десятью государствами, включая Китай, Казахстан и Турцию. При этом была возможность осуществлять переводы как в рублях, евро, долларах, так и в местной валюте стран. Всего под санкциями сейчас находятся более 20 российских банков.

В январе финансовые регуляторы постсоветских республик отмечали, что в 2022 году на сотни процентов были увеличены переводы денежных средств из России в соседние страны. К примеру, отправления средств в Казахстан из РФ достигли рекордных $775,4 млн, что на 579% больше, чем в 2021 году.