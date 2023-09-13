Эксперт по туризму дал советы для поездок в страны ЕС Эксперт по туризму Мкртчян посоветовал не ехать в страны ЕС на автомобиле

Фото: Heiko Becker/dpa/Global Look Press

При поездке в страны Евросоюза россиянам стоит отказаться от путешествий на личном автомобиле в связи с возможной конфискацией транспортного средства, посоветовал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Комментируя ситуацию «360», он подчеркнул, что пока было зарегистрировано около десятка таких случаев, при этом все они произошли на границе с Германией.

Действительно, есть около десятка случаев, когда изымали автомобили россиян. Это случалось пока только в одной стране Евросоюза — на границе Германии. Ни в Италии, ни во Франции, ни в Португалии, ни в Испании, ни в Греции пока нет ни одного подобного случая, — пояснил эксперт.

Мкртчян отметил, что другие страны могут последовать примеру Германии. Поэтому при желании путешествовать на личном автомобиле лучше взять паузу и подождать, как будут развиваться события. В ином случае стоит отправляться в поездку на других видах транспорта. При этом эксперт уверен, что проблем с ввозом личных телефонов, планшетов, одежды или парфюма не возникнет.

Мкртчян объяснил, что, если же автомобиль конфисковали на границе, следует обратиться к властям той страны, где это произошло. Он напомнил, что россиянам уже удавалось выиграть подобные дела, когда финская таможня незаконно забирала у них валюту.

У нас осталось не так много открытых границ с Евросоюзом. Подавляющее большинство россиян попадают в Европу на самолете через третьи страны — Турцию, ОАЭ, Армению, Грузию, Сербию, но не напрямую. И довольно мало людей едут на автомобилях, — заключил эксперт.

8 сентября на сайте Еврокомиссии появился документ, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства. Так, россиянам запрещено въезжать в страны ЕС на личных автомобилях с российскими номерами, ввозить смартфоны, косметику, драгоценности и другие вещи. Позже Еврокомиссия приняла решение смягчить запрет.