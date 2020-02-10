https://static.news.ru/photo/a7f2e874-4c16-11ea-a6f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воспитанники детских садов впитывают всё как губка, поэтому в раннем возрасте лучше прививать им «что-то красивое, доброе, вечное», считает председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

Таким образом она прокомментировала идею главы Союза биатлонистов РФ Владимира Драчёва обучать юных россиян биатлону и стрельбе из детских винтовок.

Мне кажется, что биатлон не самое важное и не самое главное, что ребёнок должен видеть, получать, во что играть в детстве. Например, без книги он точно не может прожить, — цитирует женщину телеканал «Москва 24».

Она отметила, что детям можно осваивать биатлон, если данные традиции присутствуют в семье. Особенно это актуально в северных регионах России.

10 февраля 2020 года Драчёв рассказал о популяризации спорта в детских учреждениях. Глава СБР продемонстрировал пластмассовую винтовку с прицелом и установку с мишенями, которые будут поставлять в детские сады для популяризации биатлона. Драчёв на своём примере показал, как стреляет детская игрушка, но допустил три промаха в трёх попытках, писал NEWS.ru.