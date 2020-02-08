https://static.news.ru/photo/3f8d09f2-4bf0-11ea-9085-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о популяризации спорта в детских учреждениях.

Глава СБР продемонстрировал пластмассовую винтовку с прицелом и установку с мишенями, которые будут поставлять в детские сады для популяризации биатлона.

Мы будем в детские сады предоставлять деревянные установки, чтобы прививать любовь к биатлону с раннего возраста. Дети будут стрелять резиновыми пульками. Стоимость такой установки €150, — сказал Драчёв журналистам.

Драчёв на своём примере показал, как стреляет детская игрушка, но допустил три промаха в трех попытках, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Не пристреляна, — пошутил Драчёв.

Ранее Драчёв назвал состав сборной России на чемпионатм мира по биатлону, писал NEWS.ru.