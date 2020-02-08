Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Екатерина Глазырина присоединится к составу сборной на чемпионате мира.
В «основу» также вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ирина Старых.
К ним присоединятся девушки с Кубка IBU. Мы планируем позвать Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву. Возможно, они приедут после этапа кубка IBU, им нет смысла приезжать к первой гонке чемпионата мира, — сказал Драчёв журналистам.
Также он заявил, что в составе мужской сборной на ЧМ выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев.
Эти трое будут участвовать больше. Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, и рассматриваем Саида Каримуллу Халили, — сказал он.
Чемпионат мира пройдёт с 12 по 23 фераля в Антхольц-Антерсельва (Италия).
Ранее Владимир Драчёв рассказал о причинах неудовлетворительных результатов национальной сборной на этапах Кубка мира, писал NEWS.ru.
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