https://static.news.ru/photo/9b96da12-4bea-11ea-9237-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Глазырина Фото: Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Екатерина Глазырина присоединится к составу сборной на чемпионате мира.

В «основу» также вошли Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ирина Старых.

К ним присоединятся девушки с Кубка IBU. Мы планируем позвать Екатерину Глазырину и Ульяну Кайшеву. Возможно, они приедут после этапа кубка IBU, им нет смысла приезжать к первой гонке чемпионата мира, — сказал Драчёв журналистам.

Также он заявил, что в составе мужской сборной на ЧМ выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев.

Эти трое будут участвовать больше. Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, и рассматриваем Саида Каримуллу Халили, — сказал он.

Чемпионат мира пройдёт с 12 по 23 фераля в Антхольц-Антерсельва (Италия).

Ранее Владимир Драчёв рассказал о причинах неудовлетворительных результатов национальной сборной на этапах Кубка мира, писал NEWS.ru.