https://static.news.ru/photo/6ef44ede-4be7-11ea-898a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о причинах неудовлетворительных результатов национальной сборной на этапах Кубка мира.

Мы много анализировали и постаралась устранить, что смогли. Я думаю, именно лыжи и техническая составляющая были нашей главной проблемой, — сказал он на пресс-конференции.

По словам Драчёва, в составе сборной усилена команда сервис-бригады.

Всего у нас теперь 9 человек, надеемся, что с лыжами всё будет хорошо. Очень сильно проработали состав порошков, парафина, — сказал глава СБР.

Также он заявил, что на этапах Кубка мира были проблемы с винтовками.

Наша бригада отстреляла новые патроны, заменили многим биатлонистам стволы на винтовках, — подчеркнул Драчёв.

Кроме того, он отметил, СБР нашёл качественную шлифт-машину.

К олимпийским играм мы постараемся устранить все технические проблемы, — сказал Драчёв.

Ранее Владимир Драчёв заявил, что на чемпионате мира результат сборной России будет неважен, писал NEWS.ru.