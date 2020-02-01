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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв накануне чемпионата мира назвал главную задачу организации на нынешний день. По его словам, результат сборной России на главном турнире сезона неважен.

Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Нам нужны хорошие, уверенные выступления по ходу всего сезона. Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу. Но главное — поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать, — заявил Драчёв в интервью ТАСС.

При этом он не объяснил, зачем россиянам поднимать «общий уровень команды», если она на чемпионате мира катается мимо подиумов. Вместо этого Драчёв, являющийся депутатом Госдумы, начал произносить общие фразы.

Мы должны искать таланты, улучшать качество стрельбы. <...> Но вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов, — сказал глава СБР.

Он забыл объяснить, почему и мужчины, и женщины уже 26(!) гонок «бегают за кроликами», но не за медалями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Драчёв заявил, что на чемпионате мира в итальянском Антхольце на медали смогут рассчитывать шесть спортсменов сборной России. При этом он подчеркнул, что на последнем перед турниром сборе важно «восстановить команду». И хотя россияне уступают норвежцам и французам, шансы занять место на пьедестале у них есть.