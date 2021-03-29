В МГУ оценили риск распространения COVID-19 среди животных

https://static.news.ru/photo/8bfe5afc-9096-11eb-b1c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риски, связанные с распространением коронавируса среди животных, оценил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что когда человечество защитится от коронавируса с помощью вакцин, инфекция перейдёт на сельскохозяйственных и домашних животных. По его мнению, вирус не исчерпал своего потенциала.

Основная опасность исходит от звероферм. Вирус может меняться только внутри живого организма. Для этого ему необходимо передаваться от одного организма к другому. Тогда начинается соревнование разных штаммов, в котором может отобраться наиболее опасный из них. Чтобы это происходило, в одном месте должно быть много тысяч, а то и миллионов животных, среди которых начнёт циркулировать вирус, — рассказал Скулачев в интервью «Москве 24».

Эксперт добавил, что такое развитие событий с домашними животными маловероятно, так как никто у себя не содержит столь большое количество зверей.

Как сообщал NEWS.ru, Россельхознадзор в конце апреля представит препарат против возбудителя коронавирусной инфекции для животных. Уточняется, что презентация вакцины состоится 20 апреля. Препарат «Карнивак-Ков» предназначен для профилактики COVID-19 у пушных зверей, кошек и собак.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков оценил пользу вакцины от коронавируса для животных. По словам эксперта, в первую очередь препарат будет важен для приютов и питомников — там, где большое количество животных постоянно контактируют друг с другом, из-за чего может случиться вспышка заболевания.