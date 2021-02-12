Ветеринар оценил пользу вакцины от коронавируса для животных

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В России в скором времени должна появиться первая вакцина от коронавируса для животных, и ветеринарный врач Евгений Цыпленков поделился мнением о том, стоит ли россиянам прививать своих питомцев.

По словам эксперта, в первую очередь препарат будет важен для приютов и питомников — там, где большое количество животных постоянно контактируют друг с другом, из-за чего может случиться вспышка заболевания.

Вакцину для животных надо делать, поскольку животные в огромных питомниках могут перезаражаться. Препарат сделают, его начнут использовать, но не быстро, поскольку пока такой актуальности, как у вакцины для людей, наверное, нет. Дело в том, что за прошедший год уже могла возникнуть мощнейшая эпизоотия коронавируса среди домашних и не домашних животных, но её нет, — сообщил Цыпленков в интервью радио Sputnik.

При этом владельцам домашних животных он рекомендовал также не пренебрегать вакцинацией питомцев и посоветовал сделать прививки при первой возможности.

Если будет специальная вакцинация, то хуже от неё не будет точно, а лучше может быть. Вдруг животное получит огромное количество мутировавшего вируса и заболеет, а если оно будет привито, то не заболеет. Вакцина обязательно появится и будет применена в питомниках, где это необходимо, но если люди переживают за своих домашних животных, то лучше тоже их привить, — указал ветеринар.

По прогнозам Роспотребнадзора, первая прививка от коронавируса для животных в России может появиться уже в апреле.

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