Россия представит вакцину от коронавируса для животных в конце апреля

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Россельхознадзор в конце апреля представит препарат против возбудителя коронавирусной инфекции для животных. Об этом говорится в материалах ведомственного издания «Ветеринария и жизнь».

На площадке X Международного ветеринарного конгресса состоится презентация российской вакцины против COVID-19 у животных. <...> Вакцина находится на стадии регистрации и появится на рынке в ближайшее время. Уже открыт предзаказ на новый препарат, — сообщает издание.

Уточняется, что презентация вакцины состоится 20 апреля. Препарат «Карнивак-Ков» предназначен для профилактики COVID-19 у пушных зверей, кошек и собак.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков оценил пользу вакцину от коронавируса для животных. По словам эксперта, в первую очередь препарат будет важен для приютов и питомников — там, где большое количество животных постоянно контактируют друг с другом, из-за чего может случиться вспышка заболевания. При этом владельцам домашних животных также не следует пренебрегать вакциной.

Как сообщал NEWS.ru, учёные из Института Эрлхама (Великобритания) и Миннесотского университета (США) ещё в начале января предположили, что в будущем домашних животных придётся вакцинировать от коронавируса, чтобы предотвратить распространение COVID-19 среди людей.