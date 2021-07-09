Эксперт оценил размер штрафа за открытие аварийного люка самолёта

Пассажиру авиакомпании «Россия», открывшему аварийный люк самолёта в аэропорту Шереметьево, грозит штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей. Об этом KP.RU рассказал эксперт по авиационной безопасности Алексей Романов.

Думаю, объективно речь идёт о сотнях тысяч рублей. При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но всё это ещё надо будет доказывать, — приводит издание его слова.

Специалист добавил, что члены экипажа воздушного судна несут ответственность за поведение пассажиров. Ещё предстоит выяснить, почему один из них легко смог открыть аварийный люк.

Эксперт также предположил, что виновника инцидента внесут в чёрные списки авиаперевозчика. При этом он указал, что «Россия» может его заблокировать только на свои рейсы, а общероссийских списков нарушителей порядка на борту не существует.

Инцидент произошёл 11 июля на рейсе Москва — Анталья. Вылет задерживался, и один из пассажиров, не выдержав духоты в салоне, открыл аварийный люк, что привело к выпуску надувного трапа.

Авиакомпания «Россия» планирует в судебном порядке взыскать с него убытки, которые повлекли ещё большая задержка рейса, замена аварийного трапа и воздушного судна.