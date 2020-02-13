https://static.news.ru/photo/e74ec0b0-4f04-11ea-b904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Сообщения о том, что заразиться коронавирусом нового типа могут около двух третей населения Земли, вызывают большое сомнение, поскольку в Китае сейчас наблюдается снижение заболеваемости. Об этом заявил почётный вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев.

Что касается тех мер, которые уже принимаются в течение двух месяцев, мы видим, как кривая заболеваемости шла вверх, а потом стабилизировалась. И были сообщения, что количество случаев начинает уменьшаться, это очень хороший показатель, — сообщил он в интервью «Москве 24».

Поводов для волнений, по его словам, нет. Со сдерживанием вируса помогает справляться строгая изоляция и карантин в течение 14 дней. Эксперт подчеркнул, что России пока удаётся защититься от заболевания своими силами.

Что касается нашей страны, у нас пока заболевания среди населения нет. Это при том, что к нам приезжало много китайских туристов и было большое количество наших людей, проживающих в Китае, — заключил Зуев.

Ранее советник при ВОЗ Айру Лонджини заявил, что коронавирусом могут заразиться до двух третей населения мира. По его словам, карантинные меры КНР приняла уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая.

Власти Китая зарегистрировали 121 смертельный случай от коронавируса за прошедшие сутки. По данным на 14 февраля, общее число погибших от COVID-19 в Китае составляет 1380 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия приостанавливает с 14 февраля чартерные рейсы в Китай. При этом на китайских авиаперевозчиков этот запрет не распространяется. Китайские чартерные полёты будут осуществляться и туда, и обратно. Мера введена в связи с распространением коронавируса.