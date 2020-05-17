Эксперт оценил эффект будущей вакцины на мутировавший коронавирус

https://static.news.ru/photo/ea18e3fa-98e9-11ea-a31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус мутирует, однако говорить о значительной разнице штаммов преждевременно, сообщил директор Института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По его словам, пока качество статистики в разных странах сильно отличается, и поэтому делать выводы о разнице штаммов и роли мутаций пока рано.

Чтобы разобраться, как повлияла мутация на вирус, нужно потратить годы, и пока делать выводы преждевременно. Хотя и выходят работы, где сообщается о якобы разных свойствах вирусов из разных стран, доказательная база у них пока что недостаточная, — отметил он.

Лукашев подчеркнул, что эффективность разрабатываемой вакцины не должна снизиться из-за мутировавшего коронавируса, так как процесс мутации проходит не настолько быстро, чтобы препарат потерял актуальность, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусологи из Эстонии при исследовании генома коронавируса обнаружили две новые мутации, которые не встречались ранее в других странах.