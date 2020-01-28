https://static.news.ru/photo/a9ea8f46-41d6-11ea-bc1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Рост среднего чека автокредита в России по итогам 2019 года связан с ростом стоимости транспортных средств низшей и средней ценовой категории. Об этом NEWS.ru рассказал управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

Сокращение свободных денежных ресурсов у населения в совокупности с историческим минимумом по ставкам обеспечили рост автокредитования. При этом существенное влияние на автокредитование по-прежнему оказывает объём госсубсидий в рамках таких программ, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — заявил Александр Сараев.

По его словам, опережающий спрос на более дорогие автомобили не влияет на увеличение среднего чека. Он подчеркнул, что автопродажи по итогам 2019 года показали отрицательную динамику.

Ранее NEWS.ru писал об обновлении исторического максимума по средней сумме автокредита в 2019 году. Она составила 769 тысяч рублей, увеличившись в сравнении с 2018 годом на 9,2%.

Кроме того, в России вырос спрос на подержанные автомобили. Средняя цена такой машины составила 546 тысяч рублей против 583 тысяч рублей в 2018 году. Кредит на подержанное авто увеличился на 2% с 2018 года.