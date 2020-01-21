https://static.news.ru/photo/83da0964-3cd9-11ea-81c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование, проведённое «Тинькофф», показало, что средняя сумма автокредита в России упала на 6,5% за счёт роста спроса на автомобили с пробегом.

Так, средняя цена купленной в кредит машины в 2019 году составила 546 тысяч рублей против 583 тысяч в 2018 году, при этом средний кредит на подержанное авто вырос на 2% до 509,5 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Только 13,1% клиентов «Тинькофф» взяли кредиты на новые автомобили, при этом более трети заёмщиков выбрали кредитный продут без первоначального взноса. Более 80% клиентов взяли кредиты на срок пять лет.

Как писал NEWS.ru ранее, банки стали чаще отказывать жителям России в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума за два года. В 2019 году банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок, поданных на разные виды кредитов. В декабре эта цифра составила 32,2%, минимальное значение с 2017 года. При этом в 2018 году одобрялся 41% заявок.