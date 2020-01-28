https://static.news.ru/photo/fb7a1978-417a-11ea-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Средняя сумма автокредита в России по итогам 2019 года увеличилась почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Благодаря этому банки выдали россиянам на покупку машин рекордные 615 млрд рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

За год средняя сумма автокредита выросла на 9,2%. Причём в декабре 2019 года рост составил 9,6%. Тогда средний размер ссуды оказался равен 845 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что выросший в конце года рост связан в основном со спросом на более дорогие модели машин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на подержанные машины в кредит растёт в России. Из-за него, как показало исследование, проведённое «Тинькофф», средняя сумма автокредита упала на 6,5%. Так, средняя цена купленной в кредит машины в 2019 году составила 546 тыс. рублей против 583 тыс. в 2018 году, при этом средний кредит на подержанное авто вырос на 2%, до 509,5 тыс. рублей.