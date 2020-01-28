Средняя сумма автокредита в России по итогам 2019 года увеличилась почти на 10% и достигла исторического максимума в 769 тыс. рублей. Благодаря этому банки выдали россиянам на покупку машин рекордные 615 млрд рублей.
Об этом
За год средняя сумма автокредита выросла на 9,2%. Причём в декабре 2019 года рост составил 9,6%. Тогда средний размер ссуды оказался равен 845 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что выросший в конце года рост связан в основном со спросом на более дорогие модели машин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на подержанные машины в кредит растёт в России. Из-за него, как показало исследование, проведённое «Тинькофф», средняя сумма автокредита упала на 6,5%. Так, средняя цена купленной в кредит машины в 2019 году составила 546 тыс. рублей против 583 тыс. в 2018 году, при этом средний кредит на подержанное авто вырос на 2%, до 509,5 тыс. рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен