Эксперт назвала сроки нового пика заболеваемости коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/d0098946-09e7-11eb-9dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что в России пик заболеваемости коронавирусом можно ожидать к середине ноября. По её словам, уже после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться.

Лебединская отметила, что нынешние показатели прироста заболевших не так страшны, поскольку лучше стала диагностика, а тестов для выявления инфекции проводится больше. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт также подчеркнула, что важным является особенность расчёта статистических показателей, которые показывают количество заразившихся на 100 тысяч населения и коэффициент распространения инфекции (Rt). Так, по числу заразившихся в РФ лидируют Ямало-Ненецкий АО (3070,1), Калмыкия (2556,5) и Москва (2543,6), а по приросту — Курганская (Rt 1,55) и Орловская области (Rt 1,4). По мнению эксперта, при такой низкой базе сравнения «даже незначительное увеличение числа заболевших даст скачок темпа прироста».

Сложно сказать, какой вариант «безболезненнее» для экономики: апрельский, когда до 70% всех заболевших концентрировались в нескольких крупных агломерациях или октябрьский, когда наблюдается рост во многих субъектах, — подчеркнула Лебединская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунолог Николай Крючков предупредил о наступлении нового периода самоизоляции в ближайший месяц в РФ. Но на этот раз она не будет столь же длительной как весной, считает кандидат медицинских наук. Ещё один длительный карантин нанесёт серьёзный урон экономике. Но абсолютно точно, что до весны следующего года весь мир пройдёт ещё через несколько режимов изоляции, уверен Крюков.