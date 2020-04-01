https://static.news.ru/photo/95b8a27e-73f9-11ea-a574-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введённый во многих регионах РФ режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа можно будет ослабить, когда количество заражённых COVID-19 перестанет расти. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Также в качестве необходимого условия для ослабления режима самоизоляции эксперт назвал стабилизацию числа новых случаев заражения, которая должна быть зафиксирована в течение нескольких суток.

В настоящее время на территории России наблюдается нарастание случаев заболевания. Поэтому граждане страны должны оставаться в изоляции, — приводит слова Малеева ТАСС.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии. Об этом сообщает оперштаб. Больше всего новых заболевших в Москве — 267, в Коми коронавирус за сутки подтвердился у 32 человек, в Петербурге — у 27, в Московской области — у 15, в Саратовской — у 11.

По информации на 1 апреля, в мире COVID-19 заразились более 860 тысяч человек по всему миру, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выздоровели.