https://static.news.ru/photo/2a5ddfd6-db55-11e9-a53d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Невнимательность на улицах городов и чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков в жарком климате чаще всего становятся причинами несчастных случаев с летальным исходом с российскими туристами в Турции.

По словам генерального секретаря Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергея Маркова, необходимо также обращать внимание россиян на то, что турецкие водители часто не соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре.

Кроме того, он призвал напоминать россиянам, которые собираются на отдых, о вреде употребления алкогольных напитков.

Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится, — сказал Марков РИА Новости.

Он подчеркнул, что туристы из Германии и Великобритании тоже могут выпить больше нормы, но чаще всего они потом «безвольными мешками сидят в тени», в отличие от россиян, которые, «приняв на грудь», отправляются на поиски приключений.

Эксперт также рекомендовал отложить путешествие женщинам, находящимся на последних сроках беременности, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Ранее News.ru писал о том, что практически каждый пятый турист в Турции — россиянин. Только на старте летнего сезона, в июне, там побывали более миллиона человек. На втором месте с большим отставанием идут немцы (588,5 тысячи человек), на третьем — британцы (359,46 тысячи). В пятёрке лидеров также болгары (253,56 тысячи) и украинцы (236,5 тысячи человек).