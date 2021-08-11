Политолог назвал борьбу с коррупцией на Камчатке «лифтом» для силовиков

Камчатка не является главным коррупционным регионом, а особое рвение местных силовиков раскрывать дела, вероятно, вызвано желанием заработать повышение и отправиться «на лифте» в Москву. Об этом НСН рассказал политолог Константин Калачёв.

Зачастую в отдалённые регионы отправляют людей работать в те или иные правоохранительные структуры с целью дальнейшего повышения и перемещения «в лифте» к Москве. Человек едет на Сахалин, Камчатку или ещё куда-то для того, чтобы получить новую звёздочку и его повысили в должности. Это такая «командировка», иногда длительная, иногда непродолжительная, — рассказал эксперт.

Он объяснил, что для повышения по службе нужны громкие дела, а оставаться на Камчатке вряд ли кто-то хочет. И в этом регионе действительно есть ресурсы для незаконного ведения дел. Связанные с морепродуктами люди не всегда готовы работать чисто, от этого появляются коррупционные схемы, при которых правоохранители могут покровительствовать бизнесменам.

Калачёв попросил не преувеличивать проблему, но признал, что соблазн нарушить закон в таких условиях велик. Политолог также заявил, что россияне не верят в искренность борцов с коррупцией и предпочитают, чтобы коррупционеры возмещали нанесённый ущерб.

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