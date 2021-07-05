Политолог объяснил, почему Зеленскому нужна встреча с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован во встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры между политиками возможны, несмотря на нелицеприятные замечания с обеих сторон. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Константин Калачёв.

Эксперт прокомментировал высказывание пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, который заявил, что встречу двух президентов затрудняет невыполнение Киевом Минских соглашений.

Путин на прямой линии говорил о том, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку центры принятия решений по Украине лежат за пределами Украины. Но я думаю, что это в большей степени риторика, нежели реальное решение не встречаться. Как всегда поднимаются ставки и украинскому руководству напоминают о Минских соглашениях, которые сам Зеленский называет практически мёртвыми, — считает политолог.

Он напомнил о прошедшем саммите между Путиным и американским лидером Джо Байденом. Политики встретились после резких слов главы Белого дома о российском президенте, хотя многие думали, что переговоры не будут возможными.

Так и здесь, стороны могут обменяться нелицеприятными замечаниями в отношении друг друга, но это не означает сожжённых мостов, — пояснил Калачёв.

Отвечая на вопрос, насколько Зеленский заинтересован в этой встрече, политолог отметил, что украинский лидер может обернуть переговоры с Путиным себе на пользу.

Если она (встреча. — NEWS.ru) поможет восстановлению рейтинга Зеленского, то почему бы и нет. Я думаю, что Зеленский действительно патриот Украины и хотел бы найти решения для Донбасса, которые не вступали бы в противоречие со значительной частью украинского общества, — убеждён эксперт.

Украинское общество по-прежнему не считает лидеров Донецкой и Луганской народных республик стороной для переговоров и не признаёт субъектность этих территорий. Кроме того, существует проблема с Минскими соглашениями.

Худой мир лучше доброй ссоры, и вряд ли Зеленскому нужно обострение в Донбассе. Так же как и обострение в Донбассе не нужно в России, — считает специалист.

Калачёв считает, что встреча политиков возможна только в Москве, поскольку Путин не поедет в Киев.

Пусть даже Песков сейчас заявляет, что никакой конкретной работы и подготовки такого саммита не ведётся, это не означает, что встречи не будет. Вопрос только в том, состоится ли она в этом году или будет отнесена на год следующий, — отметил политолог.

По его словам, для Зеленского на этих переговорах нужно будет сделать так, чтобы он в глазах украинской общественности не проиграл, а для Путина важно выйти для российской общественности победителем.

Ранее Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война.