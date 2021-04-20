Зеленский предложил Путину встретиться на поле боя

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.

Политик рассказал, что 19 апреля, на встрече политических советников стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция и Германия) прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения в Донбассе, но он готов пойти дальше. По его словам, это поможет максимально прояснить ситуацию.

Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война, — подчеркнул украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.