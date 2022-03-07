Эксперт Гильдии маркетологов назвал худшие подарки к 8 Марта

Эксперт российской Гильдии маркетологов Николай Григорьев в беседе с NEWS.ru рассказал о том, какие подарки не стоит дарить на Международный женский день, чтобы не вызвать негативную реакцию. Он подчеркнул, что необходимо знать характер и предпочтения знакомых и родных женщин, также лучше заранее спросить о желаемом.

Такое бывает — люди берут подарок, красивую упаковку парфюма, например, а девушке он не нравится. Это общая вещь, поэтому лучше спросить всегда заранее о желании. Второе, что я хотел бы назвать, — это кухонные принадлежности. Вот это вот просто по определению не стоит дарить, кроме тех случаев, когда вас не попросят о красивом миксере или мясорубке, — сказал он.

Григорьев подчеркнул, что для выбора оптимального подарка необходимо хорошо знать характер и предпочтения женщины, которой адресован презент. По мнению маркетолога, как правило, это не составляет трудности.

Ранее певица Ольга Серябкина рассказала NEWS.ru о том, какой подарок более всего порадует девушку в праздник 8 Марта. По словам знаменитости, каждой представительнице прекрасного пола хочется в этот день внимания. Она порекомендовала заранее поинтересоваться, есть ли у женщины список желаний. Также Серябкина отметила, что каждой девушке в этот день будет приятно получить цветы.