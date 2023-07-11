Экс-жена депутата Госдумы Булавинова обвинила его в побоях

Фото: Официальный сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов

Telegram-канал Ni Mash сообщил, что пьяный экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов избил бывшую жену Надежду Теплюк. По информации канала, парламентарий нанес женщине несколько ударов по лицу.

Как сообщает Ni Mash, инцидент произошел 3 июля, когда Теплюк позвонила домработница Булавинова и передала его просьбу забрать вещи из гаража дома на Печерской слободе. Канал пишет, что женщина, приехав в коттедж, застала экс-супруга в состоянии алкогольного опьянения. По версии Ni Mash, депутат неделю находился в запое.

По информации Telegram-канала, после приезда бывшей жены Булавинов начал что-то бормотать, а после несколько раз ударил ее. Как пишет канал, на помощь женщине пришли водитель депутата и уборщица, когда услышали шум.

Telegram-канал пишет, что после этого Теплюк смогла вырваться из дома и поехала в больницу. По информации Ni Mash, у не диагностирован перелом носа и ушибы.

При этом Telegram-канал SHOT опубликовал справку, в которой говорится, что у женщины ушиб спинки носа и туловища, а также под знаком вопроса указана закрытая черепно-мозговая травма. Канал также уточнил, что пострадавшая вместе со своим адвокатом написала заявления в полицию и Следственный комитет.

В апреле Telegram-канал SHOT сообщил, что депутат гордумы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов избил директора строительной компании и забрал у него два смартфона. Политик свою вину отрицал, заявив, что мужчина был неадекватен, а телефон потерял сам.