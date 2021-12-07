Экс-сенатор объяснил, зачем нужно урегулировать суррогатное материнство

Созданный в 2019 году законопроект о поправках в сфере суррогатного материнства поможет родителям с регистрацией ребёнка, объяснил бывший сенатор Валерий Рязанский «Парламентской газете». Именно увеличивающееся количество судебных исков от родителей стало причиной для инициативы, сказал он.

Казалось бы, появился на свет ребёнок, есть живые родители — не важно, семья это, гражданская пара или что-то ещё, но они не могут зарегистрировать сына или дочь. До сих пор единственным вариантом решения проблемы было обращение в суд. Проект нового закона упорядочивает регистрацию таких детей, — сказал Рязанский.

Он добавил, что для реализации проекта было предложено привести в соответствие нормы уже действующих законов об охране здоровья граждан, о регистрации актов гражданского состояния и Семейный кодекс.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что нужно также расширить перечень тех, кого должен защитить законопроект, и опираться в первую очередь на интересы ребёнка. При этом необходимо учитывать интересы врачей, которые сейчас иногда становятся фигурантами уголовных дел из-за помощи с суррогатным материнством.

Вопросов много, в том числе в плоскости этики, морали. При этом моё мнение как представителя юридического сообщества: лучше, чтобы любая сфера была урегулирована хоть как-то, чем она не будет урегулирована вообще. Потому что правовые пробелы — это всегда возможность для злоупотреблений, — высказала свою точку зрения руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

Ранее в Австралии 54-летняя женщина решила выносить ребёнка для своей дочери. Сама дочь по медицинским показаниям выносить ребёнка не может, а у суррогатной матери произошёл выкидыш.