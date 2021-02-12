Экс-продюсер Алсу вырубил деревья в лесопарке под Москвой

https://static.news.ru/photo/1ab984a8-6de0-11eb-bb5b-96000091f725_660.jpg Фото: Vainika/wikipedia.org

Бывший музыкальный продюсер певицы Алсу Валерий Белоцерковский вырубил деревья и обнёс забором участок Хлебниковского лесопарка под Москвой. Ранее этот участок был излюбленным местом местных жителей для прогулок и катания на лыжах.

Сам предприниматель утверждает, что преследует благие цели — превратить за свой собственный счёт эту территорию дикого леса в рекреационную зону с искусственным водоёмом, дорожками, мостками, набережной и двумя насыпными пляжами.

В настоящее время участок обнесли глухим забором, а строители начали вырубать деревья. Несмотря на законодательство, согласно которому гражданам должен быть открыт вход в лес, войти в него невозможно — на границе участка дежурит охрана.

Белоцерковский рассказал, что на арендованном участке лесопарка в будущем не будет ни жилищного строительства, ни спортивных сооружений. Он также не намерен сооружать здесь базу отдыха. «Отбить» затраты на проект он планирует за счёт платной рыбалки и шашлычной. Как только работы будут закончены, забор снимут, сказал Белоцерковский «Ридусу».

Вырубку деревьев он объяснил тем, что когда-то на этом участке леса была просека, которую его рабочие просто восстановили.

Отношение местных жителей к стройке — крайне отрицательное. Экоактивисты передали изданию письмо от главы Комитета лесного хозяйства Елены Казимир от 19 января, в котором вырубка деревьев на этом участке была признана незаконной.

По факту выявленного нарушения были направлены материалы в Мытищинскую городскую прокуратуру Московской области для привлечения виновного лица к ответственности. Однако вскоре стало известно, что статус «благоустраиваемого» Белоцерковским участка неожиданно изменился, он был выведен из земель лесного фонда и перешёл под управление администрации городского округа Мытищи. Теперь изъятие участка из состава лесного фонда открывает перспективы его застройки.

Ранее столичный департамент городского имущества отказался от планов приватизации подпорной стенки на территории заказника «Воробьёвы горы», против чего выступали жители московского района Раменки и независимые депутаты, опасаясь застройки особо охраняемой природной территории, сообщал NEWS.ru.