Следователи не исключают, что бывшие полицейские, которые незаконно задержали журналиста Ивана Голунова, причастны к другим преступлениям.
Согласно постановлению Басманного суда об аресте экс-сотрудника УВД по ЗАО Дениса Коновалова, задержанного по делу корреспондента «Медузы», в настоящее время проводится соответствующая проверка.
Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал оперативника Коновалова, обвиняемого в фальсификации уголовного дела против Ивана Голунова. Фигурант служил в УВД по ЗАО Москвы. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков, а также фальсификации уголовного дела.
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