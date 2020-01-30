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Правительство России обязало Министерство иностранных дел уведомить Китай и другие страны об ограничении движения на некоторых участках границы РФ и КНР. МИД должен подчеркнуть временный характер применяемых мер.

Кроме того, важно отметить особые обстоятельства, которыми обоснованно решение о закрытии границ. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. МИДу России уведомить Китайскую Народную Республику, а также другие государства, интересы которых...