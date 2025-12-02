Экс-милиционер предположил, что случилось с пропавшей в Турции москвичкой

Девушек из России завлекают в страны Азии легким заработком, после чего могут продать в рабство, рассказал NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов, комментируя ситуацию с пропавшей в Стамбуле россиянкой Дарьей Лучкиной. По словам эксперта, часто женщин приглашают в Турцию, Таиланд или Вьетнам под предлогом работы в модельном бизнесе. При этом по прибытии в страну «работодателя» им организуют роскошную встречу на элитных автомобилях.

И когда они уже садятся в эти вип-машины, их просто увозят на предполагаемую дачу, офис, дом, какие-то элитные апартаменты. И вот там начинается самое страшное, как правило. Потому что легкие деньги — это как сыр в мышеловке. И там уже начинается торг, — сказал специалист.

Он добавил, что в случае, если девушка обладает презентабельной внешностью, ее могут вовлечь в проституцию. Если же внешние данные жертвы не устраивают злоумышленников, ее могут продать на органы. Харламов также задался вопросом, зачем Лучкина взяла с собой сына. Он не исключил, что девушка могла сделать это для того, чтобы отвести подозрения родителей, которые заподозрили бы неладное, если бы она скрылась одна.

А вот что там случилось? Либо ее сильно завлек кто-то из мужчин, пообещал «золотые горы». Либо что-то пошло не так, — отметил он.

32-летняя Дарья Лучкина и ее 10-летний сын прилетели в Стамбул 17 октября. Когда женщина перестала выходить на связь, ее родственники забили тревогу и обратились в полицию. Как выяснилось позже, москвичку с мальчиком в аэропорту Стамбула встретил неизвестный на легковом автомобиле. После этого их следы теряются.