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Экс-главу Росалкогольрегулирования задержали в Тивате

14:45, 01 октября 2021
Экс-главу Росалкогольрегулирования задержали в Тивате Игорь Чуян Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Правоохранительные органы Тивата арестовали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по запросу Интерпола после длительного розыска. Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции Черногории. Экс-чиновнику вменяют незаконное получение взятки более 340 млн рублей в период с 2012 по 2018 год.

Лишён свободы И. Ч. 55 лет, гражданин РФ, который разыскивается московским отделением Интерпола за взятку <...> и злоупотребление служебным положением, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разыскные мероприятия на территории Тивата продолжались несколько недель.

25 декабря 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Срок действия меры пресечения начнёт отсчитываться с момента экстрадиции экс-чиновника на родину.

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