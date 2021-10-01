Экс-главу Росалкогольрегулирования задержали в Тивате

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Блогера Руслана (настоящие имя — Музаффар) Бобиева арестовали на 10 суток за провокационную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Как сообщает Telegram-канал Mash, суд также постановил оштрафовать мужчину на пять тысяч рублей и депортировать из России.

Бобиева задержали накануне. Полиция отреагировала на фото, где девушка в куртке с надписью «полиция» имитировала оральный секс с блогером. Всё это сопровождалось подписью: «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и...