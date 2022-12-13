«Ъ»: экс-главу НИИ ФСИН судят по обвинению во взятках и злоупотреблениях

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Головинский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела бывшего начальника НИИ ФСИН Андрея Быкова. Генерал-майору внутренней службы вменяется злоупотребление должностными полномочиями при премировании сотрудников и получение взяток за это, сообщает «Коммерсант».

Быков категорически не согласен с обвинениями, утверждая, что уголовное дело — это месть его бывшей подруги, которую он хотел уволить за фальсификацию протокола научной комиссии. Генерал-майор, который отличился при урегулировании конфликтов в 1980-х и 1990-х годах, стал фигурантом сразу двух уголовных дел. С заявлением на него в управление собственной безопасности ФСИН обратилась замдиректора НИИ ФСИН Алевтина Вилкова.

Она указала, что генерал-майор брал откаты за допуск сотрудников НИИ к комиссии, решавшей вопросы премирования. Вилкова заявила, что сама отдала начальнику 1,8 млн рублей ради получения премии в 5 млн рублей. По итогам проверки руководству ФСИН было доложено, что Быков с 2018 по 2021 год способствовал незаконной выплате сотрудникам 41 млн рублей. Также генералу инкриминировали получение взяток на 3,8 млн рублей.

Ранее правоохранительные органы задержали генерала Дмитрия Мурышова, занимающего должность начальника Управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России, сообщает ТАСС. Басманный суд арестовал Мурышова, его обвиняют в коррупции.