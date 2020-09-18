Экс-глава МВД Карачаево-Черкесии задержан в Москве

В российской столице задержан экс-глава УМВД по Екатеринбургу, бывший министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов.
Об этом
Да, его задержали в Москве, — рассказал собеседник агентства.
Трифонов занимал пост руководителя екатеринбургского УМВД в период с 2011 по 2017 год. После этого его назначили на должность главы МВД Карачаево-Черкесской Республики, однако уже в 2019 году уволили с поста.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в приёмной Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опровергли информацию о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, занимающего пост директора ЦСП.
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