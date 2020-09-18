Экс-глава МВД Карачаево-Черкесии задержан в Москве

https://static.news.ru/photo/70472f24-f9b9-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице задержан экс-глава УМВД по Екатеринбургу, бывший министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Да, его задержали в Москве, — рассказал собеседник агентства.

Трифонов занимал пост руководителя екатеринбургского УМВД в период с 2011 по 2017 год. После этого его назначили на должность главы МВД Карачаево-Черкесской Республики, однако уже в 2019 году уволили с поста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в приёмной Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опровергли информацию о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, занимающего пост директора ЦСП.