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Экс-глава МВД Карачаево-Черкесии задержан в Москве

17:12, 18 сентября 2020 626
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице задержан экс-глава УМВД по Екатеринбургу, бывший министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Да, его задержали в Москве, — рассказал собеседник агентства.

Трифонов занимал пост руководителя екатеринбургского УМВД в период с 2011 по 2017 год. После этого его назначили на должность главы МВД Карачаево-Черкесской Республики, однако уже в 2019 году уволили с поста.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в приёмной Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) опровергли информацию о задержании бывшего президента Союза биатлонистов России Александра Кравцова, занимающего пост директора ЦСП.

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