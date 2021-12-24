Суд огласил приговор фигурантам третьего дела о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерово признал бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзилю Комкову виновной в получении взятки от застройщика ТРЦ «Зимняя вишня» в размере семи миллионов рублей, а также в отмывании средств и злоупотреблении полномочиями. Её приговорили к 18 годам колонии общего режима. Сын Комковой получил 10 лет колонии, к семи годам приговорена экс-замначальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей, передаёт ТАСС.

Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...>. Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет, — сказала судья.

Сын Комковой Эдуард получил 10 лет колонии с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на семь лет и штраф в размере 70 млн рублей, бывшая заместитель начальника инспекции стройнадзора Светлана Шенгерей признана виновной в злоупотреблении полномочиями при строительстве ТРЦ. Она приговорена к семи годам тюрьмы с лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Кроме того, генеральный директор компании «ИСК Ресурс», которая реконструировала «Зимнюю вишню», Никита Чередниченко получил 15 лет колонии строго режима и штраф в 70,5 млн рублей с лишением права занимать руководящие посты в коммерческих организациях на 11 лет.

Ранее стало известно, что суд установил вину фигурантов третьего дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

По данным следствия, в 2013–2014 годах Комкова вместе с сыном Эдуардом и директором ООО «ИСК „Ресурс“» Никитой Чередниченко получила семь млн рублей от гендиректора Кемеровского кондитерского комбината, владевшего зданием ТЦ, и не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции «Зимней вишни», утвердив акт обследования, согласно которому здание соответствовало нормам. Акт составила заместитель Комковой — Светлана Шенгерей. Из-за этого здание было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации.

Пожар в кинотеатре кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.