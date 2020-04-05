Экс-депутату, сравнившему россиян с мародёрами, начали угрожать

https://static.news.ru/photo/a9ba09c8-773e-11ea-8b15-fa163e074e61_660.jpg Сергей Поддубный Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Экс-депутат Госдумы Сергей Поддубный, назвавший мародёрством просьбы россиян о материальной помощи во время пандемии, рассказал об угрозах, которые начали поступать в его адрес.

Сегодня с утра начали звонить и угрожать. Мне уже тут пишут: «Мы вас сейчас найдём, будем вам бить лицо». Один парень позвонил и говорит: «Я тебя найду и порву», — рассказал изданию «Подъём» Поддубный.

Депутат VI созыва Госдумы пояснил, что не имел в виду, будто бы государство не должно помогать людям, он хотел только призвать народ не пользоваться моментом и не говорить «дайте денег».

Как писал NEWS.ru, Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что сложное время сейчас переживают все.