Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

https://static.news.ru/photo/6ccc680a-772d-11ea-8d6c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Поддубный Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародёрством просьбы россиян о материальной помощи, освобождении от налогов и платежей во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что сложное время сейчас переживают все.

Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей! Очень похоже на МАРОДЁРСТВО!!!!!!!!!!!! Вам так не кажется? — написал он в Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Своим постом член «Единой России» в очередной раз вызвал в свой адрес шквал негативных комментариев.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин отрицательно отнёсся к идее выплат всем гражданам из бюджета в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, большинство предприятий смогут выплатить зарплаты в нерабочий месяц, а раздача финансовой помощи неподъёмна для бюджетов регионов. Как выразился мэр столицы, от помощи всем гражданам «бюджеты треснут».