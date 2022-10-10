Экс-депутат Худяков призвал объявить звезду «Сватов» в международный розыск Экс-депутат Худяков призвал запретить показ «Сватов», а актрису Кошмал объявить в розыск

Фото: Соцсети

Анна Кошмал

Звезду телесериала «Сваты» Анну Кошмал, которая высмеяла взрыв на Крымском мосту, следует объявить в международный розыск, заявил экс-депутат Государственной думы, председатель партии «Достойная жизнь» Роман Худяков в беседе с «Народными Новостями». По его словам, актрису нужно привлечь к ответственности и перестать показывать картины с ее участием в России.

Произошла трагедия для всего российского народа, для крымчан и севастопольцев, погибли люди. Я считаю, что после действий Кошмал Следственный комитет должен провести проверку по данному поводу, также против нее нужно возбудить уголовное дело и подать в международный розыск, — заявил экс-депутат.

Он подчеркнул, что после такого поступка Анны Кошмал нужно запретить показ «Сватов» на территории России.

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву в сериале «Сваты», ранее посмеялась над взрывом на Крымском мосту. В своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) девушка опубликовала скриншот переписки с другом, который назвал произошедшее подарком. «Вот тебе подарок на съемочный день», написал знакомый Кошмал, на что в ответ она отправила смеющийся эмодзи.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.