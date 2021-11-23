Экономист рассказала, какие льготы положены одиноким пенсионерам

Одиноким пенсионерам положена государственная поддержка. Её можно разделить на две счасти: материальную и соцобслуживание. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елна Григорьева.

Материальная поддержка выражается в денежных выплатах, но такая поддержка практически идентична помощи прочим людям пенсионного возраста, — сообщила она.

В случае с выплатами речь идёт о компенсации за пользование стационарным телефоном, адресной социальной помощи, выплатах к праздникам, субсидиях на оплату услуг ЖКХ.

При этом в каждом российском регионе на эти цели установлены свои выплаты, подчеркнула экономист.

Кроме того, по словам Григорьевой, каждый одинокий пенсионер находится на социальном сопровождении. Это значит, что несколько раз в неделю к нему должен приходить работник социальных служб и помогать приготовить еду. убрать квартиру и так далее.

Экономист отметила, что от региона к региону могут устанавливаться свои меры поддержки, в том числе для одиноких пенсионеров. Это может быть адресная социальная помощь — денежная, продовольственная, вещевая, а также выплаты к праздникам.

Ранее председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что справедливая пенсия должна составлять 60–70% от последней зарплаты. В России для того, чтобы прийти к такому показателю, нужны серьёзные изменения в системе оплаты труда и увеличение доли зарплат в валовом внутреннем продукте. Также, по мнению Рязанского, необходимо развивать систему корпоративных пенсий.