Экономист раскрыл прожиточный минимум для пенсионеров на 2026 год

Экономист раскрыл прожиточный минимум для пенсионеров на 2026 год Экономист Балынин: прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей

Прожиточный минимум для пенсионеров в России на 2026 год составит 16 288 рублей, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. В разных регионах страны показатели сильно различаются — от 13 518 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до рекордных 42 511 рублей на Чукотке.

Также установлены показатели прожиточного минимума для других категорий граждан. В среднем на душу населения показатель составит 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль.

Величина прожиточного минимума пенсионера используется при назначении социальных доплат к пенсиям, — отметил Балынин.

Эксперт уточнил, что неработающие пенсионеры, чье совокупное материальное обеспечение ниже минимального уровня, установленного в их регионе, получат социальную доплату до этой планки. Меры поддержки в натуральной форме при оценке нуждаемости не учитываются.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году практически на треть превысит установленный в РФ прожиточный минимум. Он призвал не останавливаться, пообещав продолжить «заниматься этой темой».