Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:21

Экономист раскрыл прожиточный минимум для пенсионеров на 2026 год

Экономист Балынин: прожиточный минимум для пенсионеров составит 16 288 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прожиточный минимум для пенсионеров в России на 2026 год составит 16 288 рублей, сообщил «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. В разных регионах страны показатели сильно различаются — от 13 518 рублей в Липецкой и Тамбовской областях до рекордных 42 511 рублей на Чукотке.

Также установлены показатели прожиточного минимума для других категорий граждан. В среднем на душу населения показатель составит 18 939 рублей, для трудоспособных граждан — 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль.

Величина прожиточного минимума пенсионера используется при назначении социальных доплат к пенсиям, — отметил Балынин.

Эксперт уточнил, что неработающие пенсионеры, чье совокупное материальное обеспечение ниже минимального уровня, установленного в их регионе, получат социальную доплату до этой планки. Меры поддержки в натуральной форме при оценке нуждаемости не учитываются.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году практически на треть превысит установленный в РФ прожиточный минимум. Он призвал не останавливаться, пообещав продолжить «заниматься этой темой».

прожиточный минимум
пенсионеры
Россия
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодая мама оказалась жертвой инцеста: в Тыве задержали отца-насильника
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.