Экономист раскрыл, как по максимуму извлечь прибыль из вклада в банке Экономист Балынин: для большей прибыли нужно открыть вклад по старой ставке

Россиянам нужно успеть открыть банковский вклад по старым ставкам, чтобы извлечь из сбережений максимальную прибыль, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, которые приводит aif.ru, не все банки снизили проценты по своим вкладам после снижения ключевой ставки ЦБ.

Если, например, открыть сегодня вклад на сумму 200 тысяч рублей на срок три месяца по ставке 18%, то в конце октября 2025 года получится забрать примерно 209 тысяч рублей, включая примерно девять тысяч рублей в виде начисленных процентов, — поделился Балынин.

Ранее экономист Денис Ракша заявлял, что в 2025 году Центробанк еще три раза может изменить ключевую ставку. Напомним, заседания совета директоров ЦБ пройдут 12 сентября, 24 октября и 19 декабря. Однако при необходимости регулятор может провести и внеочередное заседание. По его мнению, если события будут развиваться в той же динамике, что и сейчас, то возможно понижение ставки еще на 1–2 процентных пункта — до 16% годовых.