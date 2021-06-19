Экономист посоветовал россиянам скупать валюту

https://static.news.ru/photo/3fbca166-d1bf-11eb-b10a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам до конца июня стоит задуматься о покупке валюты. Об этом заявила «Российской газете» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Она напомнила, что на следующей неделе начнётся очередной налоговый период, который обеспечит российскую валюту определённой поддержкой. До конца июня доллар США будет находиться в пределах 71,50–74,50 рубля, евро — 85–90 рублей.

Если были мысли купить валюту для сбережений или иностранных поездок, то сейчас самое время, — цитирует её издание.

Бодрова также считает, что доллар США крепко стоит на своих позициях в том числе и потому, что в Федеральной резервной системе (ФРС) предполагают два повышения процентной ставки до конца 2023-го, то есть на год раньше, чем считалось прежде. Но и Банк России будет дальше повышать ключевую ставку. Сырьевая конъюнктура при этом оценивается как нейтральная.

Ранее стало известно, что встреча президентов России и США в Женеве благоприятно повлияла на состояние рубля. Об этом заявил независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов. По его словам, переговоры двух лидеров дали национальной валюте России надежду на рост.