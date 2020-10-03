Эколог связал потепление в России с работой ЛЭП

https://static.news.ru/photo/163f6ab8-064e-11eb-ae09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эколог и член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Госдумы Павел Сухонин назвал линии электропередач одной из ключевых причин аномального потепления в европейской части России.

На потепление в России влияет вода в Мировом океане, которая образует область пониженного атмосферного давления, и линии электропередачи, которые препятствуют движению воздушных масс, — приводит его слова портал URA.RU.

Он подчеркнул, что из-за этих двух факторов погода в России стала менее предсказуемой.

Статическое электричество, создающееся на ЛЭП, может влиять на климат всей планеты, — добавил Сухонин.

Он сообщил, что в Японии большинство ЛЭП перенесли под землю, что помогло скорректировать многие погодные аномалии.

Ранее NEWS.ru писал, что синоптики ожидают в России аномально тёплую погоду в октябре.

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, аномальное потепление затронет не столько столичный регион, но также Ленинградскую, Тверскую, Псковскую, Смоленскую и Брянскую области.