Эколог оценил разрешение японцам рубить лес на Дальнем Востоке

Эколог Дмитрий Лисицин назвал сделку между японской компанией IIDA Group Holdings и российской RFP Group по вырубке деревьев «положительным явлением» и уточнил, что не видит в этом серьёзной угрозы для российского леса. Он подчеркнул, что японцы просто приобретают долю в бизнесе, а лесопереработкой по-прежнему будет заниматься российский холдинг, цитирует «ФедералПресс».

Допуск иностранной компании — это в целом положительное явление. Я не вижу серьёзных угроз для российского леса. Это экономическая история, развитие бизнеса. И ошибочно предполагать, что японская компания тут начнёт самостоятельно вырубать наш лес. Она просто приобретает долю в бизнесе. А лесопереработкой будет заниматься холдинг, который как работал, так и будет работать, — пояснил Лисицын.

Он подчеркнул, что японский рынок очень выгодный, и призвал ориентироваться на него. По словам специалиста, раньше RFP Group отправляла в основном необработанную древесину в Китай. Лисицын напомнил: Iida Group Holdings хотела выкупить все 100% компании «Приморские лесопромышленники», но ФАС не одобрила такое решение, поэтому японцам удалось заполучить всего лишь 25% фирмы.

Ранее Iida Group Holdings объявил о покупке 75% акций российской компании Russia Forest Products (RFP). Это даёт право на вырубку 4 млн гектаров леса на Дальнем Востоке.