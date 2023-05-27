Экоактивисты сорвали матч по регби в Лондоне

Фото: IMAGO/Simon King/Global Look Press

Двое активистов движения Just Stop Oil выбежали на поле в середине первой половины матча между регби-командами в Лондоне и разбросали по полю оранжевую краску, передает The Guardian. Экоправозащитников вывели с поля охранники спортивного мероприятия. Матч пришлось временно прервать. Само движение распространило в СМИ заявление по поводу проведенной акции.

Два сторонника Just Stop Oil сорвали финал Галлахерской премьер-лиги по регби. Они требуют прекратить выдачу любых новых лицензий на нефтяные, газовые и угольные проекты в Великобритании, — говорится в релизе Just Stop Oil.

Акция протеста последовала за аналогичным инцидентом на чемпионате мира по снукеру в апреле, когда мужчина высыпал на бильярдный стол оранжевую краску во время матча. Женщине не удалось выполнить аналогичный трюк за другим столом после того, как судья схватил ее.

21 мая активисты экологического движения «Последнее поколение» вылили черную краску в фонтане Треви в центре Рима. Краска, которую использовали в акции, была сделана на основе древесного угля. Так активисты призывали к отказу от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на планете.