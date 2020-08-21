Екатерина Гордон рассказала, зачем Ефремов отказался от адвокатов

https://static.news.ru/photo/8c172d14-e472-11ea-8d26-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гордон Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы артист Михаил Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской, чтобы затянуть судебный процесс. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала юрист Екатерина Гордон.

Сам актёр своё решение объяснил тем, что к его защитникам относятся предвзято. Также он сказал, что их слова «обхихикивают».

Однако у Гордон иное мнение на этот счёт. Она уверена, что отказ вызван намерением затянуть разбирательство. Юрист назвала наказание для Ефремова неотвратимым и сказала, что актёру нужно уходить от теорий заговора и стараться смягчить наказание, заглаживая свою вину.

Также адвокат отметила, что не верит в предложенную версию, согласно которой сам артист находился не за рулём автомобиля в момент смертельной аварии.

Во глубине души нам всем хотелось бы верить, что Ефремов не виноват, но если быть реалистами, то все эти вбросы выглядят не очень прилично, — приводит слова Гордон радио Sputnik.

Ранее стало известно, что суд выделил время для того, чтобы Михаил Ефремов нашёл новых защитников до 24 августа 2020 года.

Как передавал NEWS.ru, дочь Ефремова Анна-Мария узнала, что её отец отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева.

В связи с этим она оставила сообщение в социальной сети Twitter.