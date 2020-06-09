«Его подставили»: бывшая жена Ефремова прокомментировала ДТП

https://static.news.ru/photo/5ed70a9e-aa6c-11ea-9180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четвёртая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина прокомментировала ДТП с участием актёра, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Мы переедем в Амстердам, там можно пить и курить. У меня есть водитель, когда понадобится, он меня возит. Михаил — самый любимый и самый красивый. Ефремов не виноват. Его подставили. Он просто супер, а я нахожусь в федеральном розыске, — заявила актриса.

По её словам, Ефремов иногда передаёт ей деньги, но при этом он «унижает её». Женщина призналась, что ей нельзя нервничать, поэтому у неё нет Интернета, пишет Teleprogramma.pro.

Авария произошла в понедельник на Смоленской площади. Водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался в больнице. В результате столкновения он получил сильные травмы: у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Как ранее передавал NEWS.ru, дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.