Его не переносят мыши и кроты: цветок с неземной красотой и полезными свойствами

Рябчик императорский — это цветок, который удивляет не только своей неземной красотой, но и уникальными полезными свойствами.

Его высокий стебель, достигающий полутора метров, увенчан короной из крупных колокольчатых соцветий ярко-желтого, оранжевого или красного цвета, за что его в народе прозвали «царской короной».

Главная фишка этого многолетника — его природная суперсила: луковицы рябчика имеют резкий, специфический запах, который не переносят мыши и кроты, он эффективно отпугивает грызунов с участка в радиусе нескольких метров. При этом для человека аромат практически незаметен.

Кроме того, рябчик императорский не боится весенних заморозков, а его мощная корневая система рыхлит почву и помогает удерживать влагу для соседних растений. Чтобы получить цветение каждый год, взрослые луковицы после увядания листьев рекомендуют выкапывать и прогревать при температуре +25–30 °C.

