ЕГЭ не станут переносить повторно

В России не планируется повторный перенос сроков ЕГЭ в связи с увеличением числа нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса.
Об этом сообщили в Рособрнадзоре,
Как мы уже говорили, в настоящее время прорабатывается проект расписания, которым предусмотрено начало проведения ЕГЭ в 2020 году 8 июня, — говорится в сообщении.
Кроме того, 1 апреля в Рособрнадзоре заявили, что пандемия коронавируса не повлияет на уровень сложности единого государственного экзамена.
Ранее NEWS.ru писал о том, что врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
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