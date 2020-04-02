ЕГЭ не станут переносить повторно

https://static.news.ru/photo/17794d5e-7585-11ea-b86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/АГН «Москва»

В России не планируется повторный перенос сроков ЕГЭ в связи с увеличением числа нерабочих дней на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в Рособрнадзоре, передаёт ТАСС. По его данным, экзамены начнутся 8 июня.

Как мы уже говорили, в настоящее время прорабатывается проект расписания, которым предусмотрено начало проведения ЕГЭ в 2020 году 8 июня, — говорится в сообщении.

Кроме того, 1 апреля в Рособрнадзоре заявили, что пандемия коронавируса не повлияет на уровень сложности единого государственного экзамена.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что всероссийские проверочные работы могут быть проведены в дистанционном формате, если ситуация с коронавирусом ухудшится.