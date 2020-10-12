Ефремов в СИЗО увлёкся настольным теннисом

https://static.news.ru/photo/c55b73ea-0c69-11eb-ae39-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы, за время своего нахождения в столичном СИЗО-5 успел найти себе хобби. Артист увлёкся настольным теннисом, рассказал правозащитник Иван Мельников.

В пинг-понг у Ефремова есть возможность играть с сокамерниками в спортивном зале. Это помещение представляет из себя отдельную переделанную камеру. В зале есть стол для настольного тенниса, гантели, банкетка для штанги и тренажёры.

Ефремов для нового хобби попросил родственников передать ему ракетки. По словам правозащитника, другим спортом артист вряд ли может заниматься по состоянию здоровья.

Кроме тенниса, Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят к нему в большом количестве, — цитирует Мельникова ТАСС.

Михаил Ефремов осуждён за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Джип актёра, которым он управлял в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон. Водитель фургона погиб на месте.

Как ранее писал NEWS.ru, сестра Ефремова рассказала о времяпрепровождении и самочувствии актёра в СИЗО. По словам Анастасии Ефремовой, её брат «не пал духом» и не испытывает проблем в изоляторе.