Ефремов поставит памятник погибшему по его вине водителю

https://static.news.ru/photo/b27a881e-1403-11eb-8feb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Ефремов пообещал жене и матери погибшего по его вине Сергея Захарова всяческую помощь. Также артист намерен поставить памятник на могиле погибшего в ДТП курьера.

Ефремов принял такое решение осознанно, он любым способом пытается загладить свою вину, сообщил адвокат актёра Пётр Хархорин.

Он будет помогать тем людям, которые реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны. Он настроен помогать по-настоящему, — цитирует юриста ТАСС.

Адвокат не сказал, о каких суммах идёт речь, но на сегодня артист уже выплатил по миллиону рублей компенсации сыну, брату и жене Сергея Захарова. Это было условием, при котором Ефремову могут смягчить приговор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Стоянов сыграет одну из главных ролей в сериале про смоленских вампиров вместо осуждённого Михаила Ефремова. Съёмки с участием Ефремова уже начались, но были приостановлены из-за пандемии коронавируса.