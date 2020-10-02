Ефремов о влиянии Пашаева: «Это было наваждение, гипноз»

https://static.news.ru/photo/6637a3ca-04c1-11eb-b34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Осуждённый за смертельное ДТП российский актёр Михаил Ефремов подал новую жалобу на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

Артист утверждает, что юрист оказывал на него давление в ходе судебного разбирательства. Сам он раскаивался в случившемся, но экс-защитник уговорил занять его другую позицию.

А потом появился Пашаев Э. М. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведёт к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всём с ним соглашаться. Это было наваждение, гипноз. Я полностью попал под его влияние, — признался Ефремов.

По его словам, он всё осознал, когда Пашаева уже не было рядом. Он считает, что юрист занимался саморекламой.

Я попал под влияние человека, который занимался только саморекламой, а моя судьба его нисколько не интересовала, — говорится в заявлении артиста.

Он добавил, что обращение к родным Сергея Захарова, записанное через несколько дней после ДТП, было искренним.

Я прекрасно понимаю, что мне говорить об условном наказании, вероятно, несерьёзно. Но тем не менее прошу поверить мне, что я не опасен для общества. То, что я уже испытал — для меня урок на всю оставшуюся жизнь, — цитирует Пятый канал виновника аварии.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Как писал NEWS.ru, близкие Михаила Ефремова собираются подать заявление на бывшего его адвоката Эльмана Пашаева. Родственники хотят проверить его на причастность к мошенничеству. В частности, они хотят выяснить, каким образом съёмка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала к журналистам.