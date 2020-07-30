Ефремов не станет просить суд о рассмотрении его дела в особом порядке

https://static.news.ru/photo/8fe6095e-d259-11ea-80c5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, который обвиняется в совершении смертельного ДТП, не будет просить об особом порядке рассмотрения его дела. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Теоретически можно рассмотреть в особом порядке, но для этого надо признать вину. Мы её не признаем, — цитирует юриста ТАСС.

Адвокат добавил, что его подзащитный даст показания в конце судебного разбирательства.

При особом порядке рассмотрения дела суд не проводит исследование доказательств. Подсудимому может быть назначено наказание ниже низшего предела. Для Ефремова срок наказания мог бы составить менее пяти лет лишения свободы.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм в больнице. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, который работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до 12 лет колонии.

Как ранее писал NEWS.ru, в основу приговора артисту могут лечь признательные показания, которые он дал вскоре после ДТП. Юрист Дмитрий Рощин пояснил, что суд может расценить их как наиболее достоверные. Позднее Ефремов заявил, что не считает себя виновным в произошедшем, а также отказался давать показания во время следствия.